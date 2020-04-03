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Eczacıbaşı'dan Covid-19 ile mücadeleye 10 milyon lira kaynak

Eczacıbaşı Topluluğu, Covid-19 salgını ile mücadeleye, "toplumun her kesiminin katkı sağlaması gerektiği inancıyla" 10 milyon lira kaynak ayırdığını açıkladı.

03.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:25
Eczacıbaşı'dan Covid-19 ile mücadeleye 10 milyon lira kaynak

Eczacıbaşı Topluluğu, Covid-19 salgını ile mücadeleye, "toplumun her kesiminin katkı sağlaması gerektiği inancıyla" 10 milyon lira kaynak ayırdığını açıkladı.

Acıklamada, "İlk günden bu yana sağladığımız, bugün itibariyle de 4.5 milyon lira düzeyine ulaşan ve devam edecek olan ayni katkılarımızın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da 2 milyon lira ile destek veriyoruz" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Mücadelenin ilk günlerinden bu yana ulusal ve yerel makamların, ürünlerimize olan ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılamaya çalışıyor, üretim tesislerimizin olduğu bölgelerdeki sağlık kurumlarına katkı sağlıyoruz.

"Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtımı başlayan kolonyalar konusunda talep edilen desteği karşılamanın yanı sıra, sağlık personeline hizmet vereceğini açıklayan otellere de hijyen için gerekli olan tüm dezenfektan ürünlerimiz, temizlik kağıtları ve kimyasal ürünlerimizle destek veriyoruz.

"VitrA İnovasyon Merkezi'nin sahip olduğu üç boyutlu yazıcılar ile hızlı üretim imkanlarımızı, öncelikle bölgedeki hastanelerin medikal parça, araç ve gereç ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunuyoruz.

"Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından kronik rahatsızlığı nedeni ile evden çıkması yasaklanan, sağlık sorunları nedeni ile evlerinde kalan arkadaşlarımız olmasına rağmen, başta hijyen ürünleri olmak üzere ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik üretimi sürdürmek ve bu zorlu süreci istihdam kaybı yaşamadan atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz."


Kaynak: DHA

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