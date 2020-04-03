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Eczacıbaşı'dan koronavirüs ile mücadeleye destek

Eczacıbaşı Topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası 2 milyon TL ile destek verdiğini bildirdi.

03.04.2020 19:13 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:13
Eczacıbaşı'dan koronavirüs ile mücadeleye destek
Eczacıbaşı Topluluğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası 2 milyon TL ile destek verdiğini bildirdi.

Eczacıbaşı Topluluğu, koronavirüs ile mücadeleye ilişki yazılı açıklama yapıldı. Şirket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 2 milyon TL ile destek verdiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eczacıbaşı Topluluğu olarak, koronavirüs ile mücadeleye toplumun her kesiminin katkı sağlaması gerektiği inancıyla, 10 milyon TL kaynak ayırdık. İlk günden bu yana sağladığımız, bugün itibariyle de 4,5 milyon TL düzeyine ulaşan ve devam edecek olan ayni katkılarımızın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da 2 milyon TL ile destek veriyoruz.

Mücadelenin ilk günlerinden bu yana ulusal ve yerel makamların, ürünlerimize olan ihtiyaçlarını imkanlarımız dahilinde karşılamaya çalışıyor, üretim tesislerimizin olduğu bölgelerdeki sağlık kurumlarına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtımı başlayan kolonyalar konusunda talep edilen desteği karşılamanın yanı sıra, sağlık personeline hizmet vereceğini açıklayan otellere de hijyen için gerekli olan tüm dezenfektan ürünlerimiz, temizlik kağıtları ve kimyasal ürünlerimizle destek veriyoruz.

VitrA İnovasyon Merkezi'nin sahip olduğu üç boyutlu yazıcılar ile hızlı üretim imkanlarımızı, öncelikle bölgedeki hastanelerin medikal parça, araç ve gereç ihtiyacını karşılamak üzere hizmete sunuyoruz. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından kronik rahatsızlığı nedeni ile evden çıkması yasaklanan, sağlık sorunları nedeni ile evlerinde kalan arkadaşlarımız olmasına rağmen, başta hijyen ürünleri olmak üzere ülkemiz ihtiyaçlarına yönelik üretimi sürdürmek ve bu zorlu süreci istihdam kaybı yaşamadan atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Topluluğu, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Eczacıbaşı'dan koronavirüs ile mücadeleye destek - Ekonomi

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