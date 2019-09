Eczacıbaşı: "Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor"

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Gururla paylaşmak isterimki sektörümüzün ihracattaki katma değer oranı yüzde 82 ile rekor bir seviyede. Her yüz dolarlık seramik ihracatının 82'si doları ülkemizde kalıyor." dedi.Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun "Seamik sağlık gereçleri 4. üretim tesisi", Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.Bülent Eczacıbaşı, burada yaptığı konuşmada, Eczacıbaşı topluluğu olarak küresel rekabetteki güçlerini arttırmak üzere faaliyet gösterdikleri her alanda yatırımlara devam ettiklerini söyledi.Tesisin kendileri için önemine değinen Eczacıbaşı, "Gelirlerimiz içinde en büyük paya sahip olan yapı ürünleri grubumuzda 2014-2018 döneminde 203 milyon avro yatırım yaptık. 2019-2020 dönemi için 103 milyon avro tutarında yatırım hedefi ile ilerliyoruz. Bu ürünlerimiz Orta Avrupa, Rusya, İskandinavya, Britanya adaları, Kuzey Amerika ve Hindistan başta olmak üzere cirosunun yüzde 76'sını 75'ten fazla ülkeden elde ediyor. Açılışını yaptığımız bu tesis yapı ürünlerinin kalbi ve bizim için çok önemlidir. Bozüyük'teki ilk seramik fabrika tesisini 1977'de kurduk. Bugün ise en iyi tesisimizi devreye alıyoruz. Başta yerel yöneticilerimiz olmak üzere 42 yıldır bizlere kucak açan Bozüyük ve Bileciklilere tüm destekleri için minnettarız." ifadesini kullandı.Eczacıbaşı ve Vitra markalarının gücünü halktan ve Türkiye'nin geleceğine duyduğu sonsuz güvenden aldığını dile getiren Eczacıbaşı, "Yeni tesisimizde teknoloji ve insan emeğini harmanlayan yepyeni bir üterim alt yapısı kurduk. Son teknoloji sistemlerini barındıran bir sistem ile yeni nesil bir üretim tesisi oluşturduk. Bu yatırımı yapmaya karar vermemizde de yurt dışı pazarlarda büyümemiz etkili oldu." diye konuştu.Türkiye'nin önemli bir seramik ülkesi olduğunu ve dünyada ihracatta beşinci sırada yer aldığını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, şöyle devam etti:"Diğer yandan çok önemli miktarda yerli girdi ve insan emeği kullanıldığı için yerli katma değeri yüksek bir sektör. Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan yerli katma değer raporuna göre sektörümüz 2009-2018 döneminde 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat ülkemize 5,9 milyon dolarlık yerli katma değer sağladı. Gururla paylaşmak isterimki sektörümüzün ihracattaki katma değer oranı yüzde 82 ile rekor bir seviyede. Her yüz dolarlık seramik ihracatının 82'si doları ülkemizde kalıyor. Biz de Vitra bizde markamızın 60 yılı aşkın deneyimi ile Avrupa'da lider sektörler arasında yer alıyoruz. Ülkemizin toplam seramik ihracatının yüzde 50 sinden fazlasını gerçekleştiriyoruz.""Yapı ürünlerimizin ulaştığı bu gücün ardında inovasyona yaptığımız yatırım geliyor." ifadesini kullanan Eczacıbaşı, şunları aktardı:"Üretim kampüsümüz aynı zamanda tüm sektörler içinde ülkemizin en iyi ikinci AR-GE merkezine ev sahipliği yapıyor. Vitra İnovasyon merkezi son 5 yıldır üst üste kendi sektörünün en iyi AR-GE merkezi olarak ödüllendiriliyor. Daha fazla katma değer yaratarak özellikle uluslararası rekabette avantaj kazanmak için araştırma ve geliştirmeye düzenli olarak yatırım yapıyoruz."Bilecik Valisi Bilal Şentürk de 4 bölgede toprağı olan Bilecik'in bu yönüyle butik bir kent olduğunu vurgulayarak, "1970'li yıllarda başlayan ve bu noktada da öncü kuruluşlardan biri olan, bölgemizin ekonomisinin ortaya çıkıp gelişmesini pek çok yerle yarışmasını sağlayan Eczacıbaşı topluluğunun beraberinde birkaç firma ile beraber yaptıkları yatırımlarla bugün Bilecik, 7 tane organize sanayi bölgesi olan iki tanesinin daha kurulum çalışmalarını yapan bir kent konumundadır. Sahip olduğu ekonomik potansiyeli ile ülkemizin önde gelen bir şehirlerdendir." açıklamasında bulundu.Törende Vali Bilal Şentürk ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding tarafından Bozüyük ilçesine yapılacak 24 derslikli ilkokulun protokolünü imzaladı. Vali Şentürk, eğitime verdiği destekten dolayı Eczacıbaşı'na teşekkür etti.Daha sonra Vali Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, beraberindekilerle birlikte tesisleri gezdi.