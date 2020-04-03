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Eczacıbaşı, Kanyon AVM mağazalarından kira almayacak

EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'nin hizmete kapatıldığı 20 Mart tarihinden itibaren 30 Nisan tarihine kadar kapalı olan mağaza kiracılarından kira bedeli alınmamasına karar verdiğini duyurdu.

03.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:48
Eczacıbaşı, Kanyon AVM mağazalarından kira almayacak
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'nin hizmete kapatıldığı 20 Mart tarihinden itibaren 30 Nisan tarihine kadar kapalı olan mağaza kiracılarından kira bedeli alınmamasına karar verdiğini duyurdu.
EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid -19) küresel salgını kapsamında, şirketin yüzde 50 oranında ortak olduğu ve 20 Mart tarihli açıklamamızda geçici süreyle hizmete kapatıldığını duyurduğumuz Kanyon Alışveriş Merkezi'nin hizmete kapatıldığı 20 Mart tarihinden itibaren 30 Nisan tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, yönetim kurulunca alınan bu karar kapsamında, şirket açısından oluşacak gelir kaybının kısıtlı düzeyde olmasının beklenmekle olup bununla birlikte, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, finansal etkisi izleyen dönem içerisinde daha net analiz edilebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Ekonomi
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