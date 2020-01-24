Eczacıbaşı VitrA, 13. haftada Bursa'da

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Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA, Bursa
'ya yolculuk edecek. Çarşamba
günü LP Salo ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından net skorla ayrılan turuncu-beyazlılar, bir gün aradan sonra çalışmalarına hız kesmeden devam etti.
10 yıl sonra yeniden turuncu-beyazlı formayı giymenin heyecanını ve gururunu yaşadığını belirten deneyimli libero Merve Dalbeler Aslan, "Takımca devreye iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Yoğun tempoda geçecek olan Ocak-Şubat döneminde takım olarak oyunumuzu geliştirerek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Bursa'da oynayacağımız Nilüfer maçı önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.
Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 26 Ocak Pazar günü saat 19: 00'da, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL