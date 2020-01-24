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Eczacıbaşı VitrA, 13. haftada Bursa'da

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA, Bursa'ya yolculuk edecek.

24.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:20Eczacıbaşı VitrA, 13. haftada Bursa'da
Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı VitrA, 'ya yolculuk edecek.
günü LP Salo ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından net skorla ayrılan turuncu-beyazlılar, bir gün aradan sonra çalışmalarına hız kesmeden devam etti.
10 yıl sonra yeniden turuncu-beyazlı formayı giymenin heyecanını ve gururunu yaşadığını belirten deneyimli libero Merve Dalbeler Aslan, "Takımca devreye iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Yoğun tempoda geçecek olan Ocak-Şubat döneminde takım olarak oyunumuzu geliştirerek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Bursa'da oynayacağımız Nilüfer maçı önemli bir adım olacaktır" diye konuştu.
Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması, 26 Ocak Pazar günü saat 19: 00'da, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.
(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Çarşamba, Vestel, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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