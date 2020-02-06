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Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: İstanbul Burhan Felek Voleybol SalonuHAKEMLER: Mario Bernaola, Evgeny MakshanovFENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Naz, Robinson, Bahar, Jordan, Aylin (L), MelisECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Merve, Ergül, Newcombe, GamzeSETLER: 22-25, 25-16,...

06.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 21:51Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: Burhan Felek Salonu

HAKEMLER: Mario Bernaola, Evgeny Makshanov

FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Naz, Robinson, Bahar, Jordan, Aylin (L), Melis

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Merve, Ergül, Newcombe, Gamze

SETLER: 22-25, 25-16, 24-26, 25-20, 10-15

SÜRE: 123 dakika (27, 23, 31, 27, 15)

CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun Türk derbisinde Fenerbahçe Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, dev maçı 3-2 kazanarak grubunda liderliği garantiledi.

Turuncu beyazlılar, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Polonya ekibi Budowlani Lodz'u, 18 Şubat Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.



Eczacıbaşı Topluluğu, Burhan Felek, İstanbul, voleybol, Spor

Kaynak: DHA

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