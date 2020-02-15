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Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: : İstanbul Burhan Felek Voleybol SalonuHAKEMLER: Nurper Özbar, Ramazan ÇevikFENERBAHÇE OPET: Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda, Naz, Thompson, Bahar, Aylin (L), Ceren, Sıla, Beliz, Fatma, Melis.

15.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:45Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: : Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Ramazan Çevik

FENERBAHÇE OPET: Opet: Vargas, Robinson, Eda, Naz, Thompson, Bahar, Aylin (L), Ceren, Sıla, Beliz, Fatma, Melis.

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Newcombe, Gamze, Ergül.

SETLER: 2-3 (17-25, 25-23, 10-25, 25-19, 15-10)

SÜRE: 115 dakika (30, 26, 19, 24, 16)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Fenerbahçe Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, derbiden 3-2 galip ayrıldı.

Mücadeleye hızlı bir giriş yapan turuncu beyazlıların ilk seti almasında Hande Baladın'ın hücumları önemli bir rol oynarken, 25-17 kazandıkları sette orta oyuncu Yasemin Güveli'nin takım hanesine yazdırdığı 3 blok sayısı da dikkat çekti. Başa baş giden ikinci sette konuk ekip, Tijana Boskovic'in hücumlarıyla set sonuna kadar iyi bir direnç gösterse de, seti 25-23 kaybetti. Kontrolü yeniden ele geçiren Eczacıbaşı VitrA, hızlıca farkı açtığı üçüncü seti 25-10 kazandı. Ev sahibi ekip dördüncü seti 25-19 kazanarak, maçı tie-break setine taşıdı. Son sette bloklarıyla ön plana çıkan turuncu beyazlılar, 8-6 önde girdiği saha değişiminden sonra seti 15-10 kazandı ve böylelikle bu sezon Fenerbahçe Opet karşısındaki dördüncü galibiyetini elde etti. Tijana Boskovic, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, turuncu beyazlılar toplamda 18 blok sayısı elde etti.


- İstanbul

Eczacıbaşı Topluluğu, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: DHA

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