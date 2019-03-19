Eczacıbaşı Vitra, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı
VitrA, turnuvaya veda etti.
Salon: TVF
Burhan Felek
Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge
(L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.
Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill
, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.
Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25
Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27) - İSTANBUL
Burhan Felek, Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: İHA