19 Mart 2019, 22:03
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Eczacıbaşı Vitra, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Eczacıbaşı Vitra, 2019 Cev Şampiyonlar Ligi

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.

2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Imoco Volley Conegliano'ya altın sette mağlup olan Eczacıbaşı VitrA, turnuvaya veda etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Roy Bensimon, Ari Jokelainen

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Larson, Büşra, Gözde, Simge (L), Boskovic, Gamze, Meliha, Krsmanovic.

Imoco Volley Conegliano: Folie, Fabris, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L), Lowe, Bechis, Tirozzi.

Setler: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25

Süre: 122 dakika (28, 31, 36, 27) - İSTANBUL Burhan Felek, Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: İHA



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