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Eczacıbaşı VitrA, 3'te 3 yaptı

2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Karayolları'na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

19.10.2019 16:05Eczacıbaşı VitrA, 3'te 3 yaptı
2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Karayolları'na konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Ligin 4. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, 26 Ekim Cumartesi günü, saat 16.00'da, Beşiktaş'ı konuk edecek. Karşılaşma, TRT Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Salon: Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar
Karayolları: Merve, Gerasymova, Ayçin, Tuğçe, Burç, Elif, Gülçin (L), Ezgi, Abbott, Kübra.
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Melis, Beyza, Lloyd, Natalia, Ergül, Simge (L), Buse, Yasemin, Saliha.
Setler: 0-3 (14-25, 20-25, 8-25)
Süre: 69 dakika (24, 26, 19)
(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Beşiktaş, Vestel, Güncel

Kaynak: İHA

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