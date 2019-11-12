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Eczacıbaşı VitrA, Ankara'da galip

SALON: TVF Başkent Voleybol SalonuHAKEMLER: Erhan Alparslan, Ayşim ErginayPTT: Leyva, Janset, Polen, G. Dimitrova, N. Dimitrova, Aslıhan, Ceren (L), Yağmur, Dolunay, Ezgi.ECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Lauren, Melis, Kim, Beyza, Lloyd, Simge (L), Gamze, Natalia.

12.11.2019 19:47 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:47Eczacıbaşı VitrA, Ankara'da galip

SALON: TVF Başkent Salonu

HAKEMLER: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay

PTT: Leyva, Janset, Polen, G. Dimitrova, N. Dimitrova, Aslıhan, Ceren (L), Yağmur, Dolunay, Ezgi.

ECZACIBAŞI VİTRA: Hande, Lauren, Melis, Kim, Beyza, Lloyd, Simge (L), Gamze, Natalia.

SETLER: 0-3 (16-25, 17-25, 13-25)

SÜRE: 75 dakika (26, 25, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8'inci hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette etkili blok performansıyla üstünlük sağlayan turuncu-beyazlılar, Hande Baladın'ın defansları ve orta oyuncu Lauren Gibbemeyer'ın 6 sayılık katkısıyla ilk seti 25-16 önde tamamladı. 2'nci sette kontrolü elinde tutan konuk ekip, 12-8 önde girdiği teknik mola sonrası, kaptan Yeon Koung Kim ve Melis Durul'un hücumlarıyla farkı açarak seti 25-17 noktaladı. Son sete 6-1'lik seriyle başlayan Eczacıbaşı VitrA, Beyza Arıcı ve sonradan oyuna giren Natalia Pereira'nın file üzerindeki etkili oyunuyla seti 25-13  kazanarak, ligde üst üste 8'inci galibiyetini elde etti.

Turuncu beyazlılarda günün en skorer isimleri 14 sayıyla Yeon Koung Kim, 12 sayıyla Hande Baladın ve 10 sayıyla Lauren Gibbemeyer oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonu, Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor

Kaynak: DHA

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