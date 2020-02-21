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Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

21.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:50Eczacıbaşı VitrA, Aydın deplasmanında
Eczacıbaşı VitrA, Venus Sultanlar Ligi 18. haftasında yarın saat 15.00'te deplasmanda Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi 18. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, Aydın'a vardı. Turuncu beyazlılar, salı günü Polonya ekibi Budowlani Lodz'u evinde 3-2 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi grup etabını altıda altıyla tamamlamış, çeyrek final kurasında ise İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci takımıyla eşleşmişti.
Şampiyonlar Ligi maçından sonra Aydın deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini belirten deneyimli oyuncu Melis Durul, "Yoğun bir maç programının ardından yarın ligin güçlü takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Her maçta olduğu gibi bu maçta da en iyi performansımızı göstermek istiyoruz" dedi.
(İHA)

Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Vestel, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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