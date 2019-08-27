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Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda

2015 ve 2016'da üst üste Dünya Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak.

27.08.2019 10:50 Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda
2015 ve 2016'da üst üste Dünya Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, beşinci kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer alacak.

Turuncu-beyazlılar 3-8 Aralık 2019 tarihleri arasında Çin'in Shaoxing şehrinde, üçüncü defa Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek. Eczacıbaşı VitrA, geçen sene yine Shaoxing'de düzenlenen turnuvayı bronz madalyayla tamamlamıştı.

Turnuvaya Wild Card ile katılan Eczacıbaşı VitrA'nın A Grubu'ndaki rakipleri, ev sahibi Guangdong Evergrande, İtalya'dan Imoco Volley Conegliano ve Brezilya'dan Minas Tenis Clube olacak. B Grubu'nda ise VakıfBank, Brezilya'dan Dentil Praia Clube, İtalya'dan Igor Gorgonzola Novara ve Çin'den Tianjin Bohai Bank takımları mücadele edecek. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Çin Halk Cumhuriyeti, voleybol, Aralık, Spor

Kaynak: İHA

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