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Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yi konuk edecek

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.

17.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:32Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Budowlani'yi konuk edecek
Eczacıbaşı VitrA Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın temsilcisi Budowlani'yi ağırlayacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.
Grupta oynadığı 5 maçını da kazanarak liderlik koltuğunda oturan turuncu-beyazlı takım, çeyrek finale kalmayı daha önce garantilemişti.
Polonya temsilcisi ise gruptaki 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak Fenerbahçe Opet'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında Polonya'da yapılan ilk karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazanmıştı.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Polonya, Spor

Kaynak: AA

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