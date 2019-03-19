Eczacıbaşı Vitra, Cev Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Eczacıbaşı
VitrA: 1 - Imoco Volley: 3
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Roy Bensimon (İsrail
), Ari Jokelainen (Finlandiya
)
ECZACIBAŞI VİTRA: Kim Koung
, Gibbemeyer, Ezgi Dilik
, Kim Koung, Larson, Büşra Kılıçlı
, Gözde Yılmaz
, (Simge
Aköz, Dilara Bağcı
, Boskovic, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu
, Krsmanovic)
IMOCO VOLLEY: Folie, Fabris, Kimberly, de Kruijf, Wolosz, Sylla, (De Gennaro, Lowe, Bechis, Tirozza, Danesi)
SETLER: 21-25, 23-25, 25-21, 21-25
ALTIN SET: 10-15
Süre: 141 dakika (28, 31, 36, 27, 19)
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan Eczacıbaşı VitrA, altın seti 15-10 kaybederek kupaya veda etti.
Kim Koung, İsrail, Finlandiya, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: DHA