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Eczacıbaşı VitrA'dan CEV'e koronavirüs nedeniyle erteleme başvurusu

Voleybolda Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA, Türkiye Voleybol Federasyonu aracılığıyla maçın ertelenmesi için Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) başvurdu.

26.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:46Eczacıbaşı VitrA'dan CEV'e koronavirüs nedeniyle erteleme başvurusu
Voleybolda Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'nın Savino Del Bene Scandicci takımıyla karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA, Türkiye Voleybol Federasyonu aracılığıyla maçın ertelenmesi için Avrupa Voleybol Konfederasyonuna (CEV) başvurdu.
Eczacıbaşı VitrA Genel Menajeri Nalan Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'da son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasının ardından federasyon aracılığıyla 4 Mart'ta deplasmanda Savino Del Bene Scandicci ile yapacakları maçın ertelenmesi talebinde bulunduklarını kaydetti.
Ural, CEV'in cumartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapacağı toplantıda konuyla ilgili kararını vereceğini ifade etti.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maçın, koronavirüsün ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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