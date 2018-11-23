Eczacıbaşı VitrA'dan KAÇUV Aile Evi Misafirlerine Moral Desteği

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın (KAÇUV), çocuklarının kanser tedavisi nedeniyle şehir dışından İstanbul'a gelmek zorunda kalan ve ekonomik sıkıntı çeken ailelere ücretsiz barınma, gıda ve psiko-sosyal destek imkanı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Aile Evi'nde konaklayan altı aileyi ve KAÇUV gönüllülerini misafir etti.

Eczacıbaşı VitrA'nın Rusya Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımıyla VF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yaptığı karşılaşmayı izleyen aileler, sıkıntılarından bir nebze de olsa uzaklaşarak moral buldu. 3-0 ile biten maçın sonunda KAÇUV gönüllüleri ve aileler galibiyeti birlikte kutladı.