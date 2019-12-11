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Eczacıbaşı VitrA, dünya ikinciliğini kutladı

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı için davet verdi.

11.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:56Eczacıbaşı VitrA, dünya ikinciliğini kutladı
Eczacıbaşı Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Eczacıbaşı VitrA Kadın Takımı için davet verdi.
Bir alışveriş merkezinde düzenlenen davette konuşan Faruk Eczacıbaşı, "Maçı izlerken çok keyif aldım ve aynı zamanda çok heyecanlandım. Belki şampiyonluğu bir milim kala kaçırdık ama siz bu başarınızla Türkiye'nin gururu oldunuz. Emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Davete, Faruk Eczacıbaşı'nın yanı sıra kulüp yöneticileri, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, teknik kadro ve kulüp personeli katıldı.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Spor

Kaynak: AA

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