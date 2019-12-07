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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Eczacıbaşı VitrA: 2-3SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Ziling Wang, Joo-Hee KangIGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock, Courtney, Arrighetti, Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Sansonna (L), Mlakar, Napodano, Gorecka, Di IulioECZACIBAŞI VİTRA: Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin,...

07.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:58Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde

Eczacıbaşı VitrA: 2-3

SALON: Shaoxing Olimpiyat Merkezi

HAKEMLER: Ziling Wang, Joo-Hee Kang

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock, Courtney, Arrighetti, Brakocevic, Vasileva, Chirichella, Sansonna (L), Mlakar, Napodano, Gorecka, Di Iulio

ECZACIBAŞI VİTRA: Gibbemeyer, Boskovic, Kim, Yasemin, Lloyd, Natalia, Simge (L), Beyza, Hande, Gamze, Saliha

SETLER: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

SÜRE: 139 dakika (28, 30, 25, 35, 21)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final maçında Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, adını üçüncü kez Dünya Şampiyonası finaline yazdırdı.

Tijana Boskovic 31 sayıyla takımını finale taşıyan isimlerin başında yer alırken, sonradan oyuna girerek büyük katkı sağlayan Beyza Arıcı ise FIVB tarafından "Maçın En Değerli Oyuncusu" seçildi.

Turnuvanın final mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 8 Aralık Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.



Eczacıbaşı Topluluğu, Joo Hee Kang, Spor

Kaynak: DHA

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