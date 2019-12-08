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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci oldu

SALON: Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)IMOCO CONEGLIANO: Egonu, Folie, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L) (Fersino, Sorokaite, Geerties)ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Natalia, Kim, Gibbemeyer, Beyza, Lloyd, Simge (L) (Hande,...

08.12.2019 17:21 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:22Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci oldu

SALON: Olimpiyat Merkezi

HAKEMLER: Ziling Wang (Çin), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

IMOCO CONEGLIANO: Egonu, Folie, Hill, de Kruijf, Wolosz, Sylla, de Gennaro (L) (Fersino, Sorokaite, Geerties)

ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Natalia, Kim, Gibbemeyer, Beyza, Lloyd, Simge (L) (Hande, Gamze, Yasemin)

SETLER: 22-25, 25-14, 25-19, 25-21

SÜRE: 111 dakika (32, 24, 26, 29)

FIVB 2019 Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, final mücadelesinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eczacıbaşı, Çin'in Shaoxing kentinde bulunan Olimpiyat Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleden 22-25, 25-14, 25-19 ve 25-21 setlerle 3-1 mağlup ayrılarak şampiyonayı 2'nci sırada tamamladı. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 5'inci kez yer alan Eczacıbaşı VitrA, organizasyonu ilk kez ikinci sırada tamamladı. Turuncu beyazlılar, 2015 ve 2016'ta şampiyonluk, 2017'de 4'üncülük ve 2018'de 3'üncülük sevinci yaşamıştı.



Eczacıbaşı Topluluğu, Joo Hee Kang, Güney Kore, Spor

Kaynak: DHA

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