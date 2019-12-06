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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor MerkeziHAKEMLER: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)GUANGDONG EVERGRANDE: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei...

06.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:55Eczacıbaşı VitrA, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde

SALON: Shaoxing Olimpiyat Merkezi

HAKEMLER: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi ( )

ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç, Hande Baladın)

GUANGDONG EVERGRANDE: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)

SETLER: 25-21, 25-9, 25-15

SÜRE: 76 dakika (26, 22, 28)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Çin'in Guangdong Evergrande takımını 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen turnuvada ikinci galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, grupta ikinci sırayı aldı ve yarı finalde B Grubu'nu lider tamamlayan İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola ile eşleşti. Eczacıbaşı VitrA ile Igor Gorgonzola arasındaki yarı final mücadelesi, yarın TSİ 15.00'te oynanacak.


- İstanbul

Eczacıbaşı Topluluğu, Simge Şebnem Aköz, Hande Baladın, Japonya, Spor

Kaynak: DHA

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