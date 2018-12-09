Eczacıbaşı Vitra Dünya Üçüncüsü

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan
), Nathanon Sowapark (Tayland
) Eczacıbaşı
VitrA: Gözde Yılmaz
, Larson, Beyza Arıcı
, Kim, Gibbemeyer, Gamze Alikaya, ( Simge Şebnem Aköz
, Meliha İsmailoğlu
)
Praia: Claudino, da Silva
, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Lloyd (Pinto, da Cruz, Pavao, Marinho)
Setler: 25-16, 25-18, 25-19
Süre: 76 dakika (24, 24, 28)
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Eczacıbaşı VitrA, Brezilya
ekibi Praia'yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
Turnuvada 2015 ve 2016'da şampiyonluk yaşayan Eczacıbaşı VitrA, üstün bir oyun sergilediği üçüncülük maçında Praia'yı 25-16, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Meliha İsmailoğlu,Simge Şebnem Aköz,Eczacıbaşı Topluluğu
09 Aralık 2018 Pazar 13:33