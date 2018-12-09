Eczacıbaşı Vitra Dünya Üçüncüsü

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre
HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan
), Nathanon Sowapark (Tayland
)
ECZACIBAŞI VİTRA: Gözde, Kim, Larson, Beyza, Gibbemeyer, Gamze, Simge
(L) (Meliha)
DENTIL PRAIA CLUBE: Fabiana, Carol, Fawcett, Lloyd, Rosamaria, Fe Garay, Suelen (L) (Ananda, Pavao, Bedani)
SETLER: 25-16, 25-18, 25-19
SÜRE: 1 saat 16dakika (24', 24', 28')
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya
ekibi Praia ile karşılaşan Eczacıbaşı
VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz
ve Beyza Arıcı
'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
- İstanbul
Simge Sağın,Tayland,Eczacıbaşı Topluluğu
09 Aralık 2018 Pazar 13:44