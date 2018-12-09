09 Aralık 2018, 13:34
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Eczacıbaşı VitrA, Dünya Üçüncüsü Oldu

Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülük maçında Praia'yı 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, bronz madalya kazandı.

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya ekibi Praia ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı, 2015 ve 2016'da turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.

Eczacıbaşı Topluluğu
09 Aralık 2018 Pazar 13:34



YORUMLAR (5)
MEHMET: futbol da amatör bile olamazken..voleybolda dünya şampiyonu olmak süper...sabah tan akşama kadar saçma sapan yorumcular kavga ederken futbolda hala en dipteyiz..Türk futbolu berbat...ama basketbol ve voleybol gurur verici
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MURAT: Tebrikler
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TUNÇ06: BU BAŞARI DEĞİL BİR OLMALILARDI KESİNLİKLE.
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MURAT: Tebrikler
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SAS: bravo kizlara da yoneticelere de. . .
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