Eczacıbaşı VitrA, Dünya Üçüncüsü Oldu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya ekibi Praia ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı, 2015 ve 2016'da turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.