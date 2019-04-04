- Eczacıbaşı Vitra
, Galatasaray
maçı hazırlıklarını sürdürdü
İSTANBUL - Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off yarı finalinde Galatasaray
ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Vitra
, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek finalinde Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas'ı 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazan Eczacıbaşı Vitra
, bu turda karşılaşacağı Galatasaray
maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda, Başantrenör Marco Aurelio Motta
'nın oyuncuları ile yaptığı kısa bir toplantının ardından idmana ısınma hareketleri ile başlayan turuncu-lacivertliler, ardından iki takıma bölünerek antrenmanı sürdürdü.İdmanda Eczacıbaşılı voleybolcuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Vestel, Galatasaray, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: İHA