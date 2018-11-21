Eczacıbaşı Vitra Galibiyetle Başladı

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı
VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. TVF Burhan Felek
Voleybol Salonu'nda 1250 seyirci önünde oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı VitrA üç puanın sahibi olurken, Sırp yıldız Tijana Boskovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun ikinci maçında, 19 Aralık Çarşamba
günü deplasmanda Finlandiya
'dan Hmeenlinna takımıyla oynayacak.
---KÜNYE---
Salon: TVF Burhan Felek Hakemler: Goran GRADINSKI (SRB), Sabine WITTE (GER) Eczacıbaşı VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Simge
(L), Ezgi Uralochka-NTMK: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik, Podkopaeva (L), Karpol, Simonenko. Setler: 3-0 (25-16,25-17,25-21) Süre: 69 dakika (20,24,25)
(İHA)
Burhan Felek,Türkiye Voleybol Federasyonu,Eczacıbaşı Topluluğu
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:41