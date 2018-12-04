04 Aralık 2018, 13:35
»»

Eczacıbaşı Vitra Galibiyetle Başladı

Eczacıbaşı Vitra Galibiyetle Başladı

SALON: Shaoxing Olympic Sports CenterHAKEMLER: Mohammad Shahmiri (İran-IRI), Nathanon Sowapark (Tayland-THA)ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Gözde.



SALON: Shaoxing Olympic Sports Center

HAKEMLER: Mohammad Shahmiri (İran-IRI), Nathanon Sowapark (Tayland-THA)

ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Gözde.

ALTAY: Mammadova, Anarkulova, Anlkonova, Akilova, Ikic, Popovic (L), Sharshakova, Sarsenbayeva, Olga, Jusino.

Setler: 25-10, 25-11, 25-15

Süre: 66 dakika (21, 22, 23)

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi Altay'ı 3-0 mağlup etti. Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12: 00'de Tayland ekibi Supreme Chonburi ile karşılaşcak. 

- İstanbul
04 Aralık 2018 Salı 13:35



YORUMLAR