Eczacıbaşı Vitra Galibiyetle Başladı

04 Aralık 2018 Salı 13:45



04 Aralık 2018 Salı 13:45

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi Altay'ı 3-0 mağlup etti.Karşılaşmanın birinci setinde Amerikalı orta oyuncu Lauren Gibbemeyer'in etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA ilk seti 25-10 kazandı. İkinci sette, Yeon Koung Kim ve Tijana Boskovic'in ataklarının yanı sıra libero Simge Aköz'ün yaptığı defanslarla turuncu-beyazlılar rakibine karşı üstünlüğünü korudu. (25-11) Üçüncü sette de dengeyi koruyan Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan ekibi karşısında zorlanmadan maçı 3-0 sonlandırdı.Aldığı 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Boskovic, aynı zamanda maçın "En Değerli Oyuncusu" seçildi.Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 12: 00'de, Tayland ekibi Supreme Chonburi ile oynayacak.Salon: Shaoxing Olympic Sports CenterHakemler: Mohammad Shahmiri (İran-IRI), Nathanon Sowapark (Tayland-THA)Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Büşra, Gamze, Larson, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Ezgi, Gözde.Altay: Mammadova, Anarkulova, Anlkonova, Akilova, Ikic, Popovic (L), Sharshakova, Sarsenbayeva, Olga, Jusino.Setler: 3-0 (25-10, 25-11, 25-15)Süre: 66 dakika (21, 22, 23) - İSTANBUL