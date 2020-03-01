Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet'in maçları ertelendi

Voleybolda Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe
Opet'in Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe Opet'in koronavirüs vakalarının artması sebebiyle CEV Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta İtalyan takımlarıyla yapacakları çeyrek final maçlarının ertelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.
CEV'in 4 Mart Çarşamba günü oynanacak Savino Del Bene Scandicci-Eczacıbaşı VitrA ve 5 Mart Perşembe günü yapılacak Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara karşılaşmalarının başka bir tarihe ertelendiğini kulüplere yazılı açıklamayla bildirdiği kaydedildi.