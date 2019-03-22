Eczacıbaşı Vitra, Kupa Voley'de Yarı Finalde

AXA Sigorta
Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı
VitrA, yarı finale yükseldi.
Salon: İzmir TVF Atatürk
Voleybol Salonu
Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt
Eczacıbaşı VitrA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge
(L), Gamze, Gözde, Güldeniz, Merve, Dilara
Nilüfer Bld.: Seda, Özgenur, Buse, Bailey, Hande, Bytsenko, Aylin (L), Aslı
Setler: 25-20, 25-13, 25-23
Süre: 76 dakika (25, 23, 28) - İSTANBUL
Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir, Sigorta, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: İHA