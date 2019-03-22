22 Mart 2019, 18:58
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Eczacıbaşı Vitra, Kupa Voley'de Yarı Finalde

Eczacıbaşı Vitra, Kupa Voley

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi.

Salon: İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt

Eczacıbaşı VitrA: Meliha, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gamze, Gözde, Güldeniz, Merve, Dilara

Nilüfer Bld.: Seda, Özgenur, Buse, Bailey, Hande, Bytsenko, Aylin (L), Aslı

Setler: 25-20, 25-13, 25-23

Süre: 76 dakika (25, 23, 28) - İSTANBUL Türkiye Voleybol Federasyonu, İzmir, Sigorta, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: İHA



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