Eczacıbaşı Vitra Kupasını Aldı

Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet
'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Eczacıbaşı
VitrA, düzenlenen törenle kupasını aldı. Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi'ndeki final maçının ardından büyük coşku yaşayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları, sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarla paylaştı.
Müsabakadan sonra düzenlenen törenle madalyalarını alan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncularına, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu
(TVF
) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
ve AXA Sigorta Üst Düzey
Yöneticisi (CEO
) Yavuz Ölken verdi. Final maçının en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic oldu.
Final maçını kaybeden Fenerbahçe Opet'in voleybolcuları da madalyalarını ve ikincilik şiltini aldı.
19. kupa Eczacıbaşı VitrA'nın
Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası
olarak organize edilen 2003-2004'ten itibaren 5 sezon yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 sezonu hariç Süper Kupa
ve Kupa Voley olarak düzenlendi.
Bu sene 19. kez düzenlenen organizasyonda Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki maçlarda 8 takım mücadele etti. Çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor, yarı finalde Galatasaray
HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Eczacıbaşı VitrA, final maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek 9. kez kupada mutlu sona ulaştı.
Eczacıbaşı VitrA, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarından sonra kupaya bir kez daha uzandı. Fenerbahçe Opet ise kupayı 4. kez müzesine götürme şansını değerlendiremedi.
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Sigorta, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: AA