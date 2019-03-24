Eczacıbaşı Vitra Kupasını Aldı

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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Eczacıbaşı VitrA, düzenlenen törenle kupasını aldı.Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki final maçının ardından büyük coşku yaşayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları, sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarla paylaştı.Müsabakadan sonra düzenlenen törenle madalyalarını alan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncularına, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken verdi. Final maçının en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic oldu.Final maçını kaybeden Fenerbahçe Opet'in voleybolcuları da madalyalarını ve ikincilik şiltini aldı.19. kupa Eczacıbaşı VitrA'nınKadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen 2003-2004'ten itibaren 5 sezon yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 sezonu hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.Bu sene 19. kez düzenlenen organizasyonda Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki maçlarda 8 takım mücadele etti. Çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Eczacıbaşı VitrA, final maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek 9. kez kupada mutlu sona ulaştı.Eczacıbaşı VitrA, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarından sonra kupaya bir kez daha uzandı. Fenerbahçe Opet ise kupayı 4. kez müzesine götürme şansını değerlendiremedi.