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Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını aldı.

09.10.2019 23:26Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı
Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını aldı.
İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA'ya kupası, maçın ardından düzenlenen törende, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından verildi.
Maçta yenilen VakıfBank takımı, madalyalarını federasyon yönetim kurulu üyeleri Bahar Mert Üçoklar ve Salih Yıldız'dan aldı.
Öte yandan, maçın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, seçildi.
Kupanın sahibi Eczacıbaşı VitrA oyuncuları büyük sevinç yaşarken, voleybolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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