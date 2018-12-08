Eczacıbaşı Vitra - Minas Tenis Clube: 2-3

SALON: Shaoxing Olympic Sports
HAKEMLER: Nathanon Sowapark, Jiang Liu
ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Kim, Larson, Büşra, Gibbemeyer, Gamze, Simge
(L), Ezgi, Gözde, Meliha, Beyza
MİNAS TENİS CLUBE: Pereira, Marques, Guimares, Gattaz, Leao, Carneiro, Nicolosi (L), de Souza, Costa, Oliveira, Cattani
SETLER: 25-22, 24-26, 13-25, 25-23, 12-15
SÜRE: 132 dakika (29, 30, 26, 29, 18)
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı
VitrA, Brezilya
'nın Minas Tenis
Clube takımına 3-2 mağlup oldu ve final şansını yitirdi.
Yarı final mücadelesinin birinci setinde Boskovic ve Kim'in ataklarıyla oyunda hakimiyet kuran Eczacıbaşı VitrA seti 25-22 kazandı. Karşılıklı sayılarla devam eden ikinci seti Brezilya temsilcisi 26-24 önde bitirdi. Üçüncü sette de oyuna hızlı başlayan Minas Tenis Clube seti 25-13 kazandı. Dördüncü sette Larson'ın hem defanstaki hem de ataktaki performansı ile turuncu beyazlılar geriden gelerek seti 25-23 kazandı. Altın sete giden mücadelede bu seti 15-12 üstün bitiren Minas Tenis Clube maçı 3-2 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.
Eczacıbaşı VitrA yarın TSİ 12.00'de, Vakıfbank
- Praia Clube karşılaşmasının kaybedeniyle bronz madalya maçına çıkacak.
Simge Sağın,Eczacıbaşı Topluluğu,Tenis
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:44