20 Kasım 2018, 10:52
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Eczacıbaşı Vitra'nın Konuğu Uralochka

Eczacıbaşı Vitra

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın, Rusya'nın Uralochka-NTMK ekibini konuk edecek.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın, Rusya'nın Uralochka-NTMK ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Yeni sezona VakıfBank ile oynadığı Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde çıktığı 5 maçtan da set vermeden galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA, geçen sezon Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon olmuştu. voleybol,Eczacıbaşı Topluluğu
20 Kasım 2018 Salı 10:52



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