Eczacıbaşı vitra'nın üç yıldızı beş kulvarda da şampiyonluk hedefliyor

Hande Baladın: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz

"Oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı"

Tijana Boskovic: Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayız

Yeon-Koung Kim: İki taraf için de zor bir maç olacak

İbrahim ALİOĞLU-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda yarın VakıfBank ile karşılaşacak Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları Hande Baladın, Tijana Boskovic ve takım kaptanı Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Geçen sezon Kupa Voley'i havaya kaldıran Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu VakıfBank ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya gelecek. İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak bu önemli mücadele öncesi, Eczacıbaşı VitrA'nın yıldız oyuncuları Hande Baladın, Tijana Boskovic ve takım kaptanı Yeon-Koung Kim, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Yarıştıkları beş kulvarda da tüm kupaları hedeflediklerini belirten Eczacıbaşı'nın genç oyuncusu Hande Baladın, sezona önemli bir kupa finaliyle başlayacaklarını ifade ederek, "Yeni sezona tekrar Eczacıbaşı ile başladığım için mutluyum. Galatasaray'da oynadığım bir yıldan sonra evime döndüm. Ezeli rakibimiz VakıfBank'a karşı oynayacağımız çok önemli bir kupa finaliyle sezona başlıyoruz. İki takımın da güçlü kadroları var. Hepimiz milli takımdan yeni döndük, bu yüzden takıma alışabilmek için iki hafta gibi az bir vaktimiz vardı. Takımdaki uyum ve arkadaşlık gayet iyi durumda. Süper Kupa'da elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Beş kulvarda yarıştığımız tüm kupaları kazanmak istiyoruz. Buna Süper Kupa ile başlama niyetindeyiz. Umarım elimizden gelenin en iyisini yapar ve ilk kupada şampiyon olabiliriz" şeklinde konuştu.

"OYUNCULAR VE ÜLKEMİZ İÇİN İNANILMAZ BİR TURNUVAYDI"

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda milli formayı terleten Baladın, turnuvayı ikinci bitirdikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Tüm oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı. Özellikle 16 yıl sonra tekrar Ankara'da final oynamak hepimiz için çok mutluluk ve gurur vericiydi. Turnuvayı ikinci bitirdiğimiz için çok mutluyum. Bunda Ankara seyircisinin büyük bir payı var. Turnuvanın başından sonuna kadar bize çok büyük bir destek verdiler. Onların desteği ve enerjisiyle biz de çok daha iyi bir performans sergileyerek finale kadar yükseldik. Finalde son Avrupa şampiyonu Sırbistan'a karşı iyi mücadele ettik ama iki sayıyla kaybetmek bizi üzdü. Şampiyonluğa çok yaklaşmıştık. Maçtan sonra çok üzgündük, üzerinden biraz vakit geçtikten sonra çok önemli bir başarı kazandığımızın farkına vardık. Umarım diğer Avrupa şampiyonalarında da aynı başarıyı gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.

TIJANA BOSKOVIC: KALİTELİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Yeni sezonda hedeflerinin en üst seviye olduğunu dile getiren Sırp voleybolcu Tijana Boskovic ise kaliteli bir takım olduklarını vurgulayarak şu şekilde konuştu:

"Eczacıbaşı'ndaki beşinci sezonuma başlamak için kulübe döndüm ve çok mutluyum. Bu sezon da önemli kulvarlarda yarışacağız. Yine aynı şekilde hedefimiz en üst seviye. Umarım hepimiz için sağlıklı ve başarılı bir sezon olur. Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayız ve bunun da hakkını vermek için yarıştığımız her kulvarda, hedefimizi zirvede tutarak sezona başlıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. Oradaki öncelikli hedefimiz kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp sahada olabilmek. Kalan kupalar için de aynı şekilde hazırlıklarımıza devam edeceğiz."

YEON-KOUNG KIM: İKİ TARAF İÇİN DE ZOR BİR MAÇ OLACAK

Takım kaptanı Yeon-Koung Kim de Süper Kupa finalinin iki takım için de çok zor geçeceğini belirterek, "Burada ikinci sezonum. Çok sayıda genç oyuncumuz var, hepsi çok yetenekli ve iyi enerjiye sahipler. Aynı zamanda çok tecrübeli oyuncularımız da var. Bu durumun bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Beş farklı hedefimiz var, beş farklı kupada başarılı olmak istiyoruz. Önce Süper Kupa maçı ile başlayacağız sonra da devamı gelecek. Bildiğiniz gibi VakıfBank çok güçlü bir rakip, biz de bu sene çok güçlü bir kadroya sahibiz. İki taraf için de zor bir maç olacak, kim daha çok zorlarsa o yenecek" dedi.

