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Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Gibbemeyer, "Zamanı Geçir" kampanyasına katıldı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Lauren Gibbemeyer, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle voleybolsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyası dahilinde...

07.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:25
Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Gibbemeyer,
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Lauren Gibbemeyer, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle voleybolsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyası dahilinde evde geçirdiği zamanı anlattı.
Eczacıbaşı Spor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcuların evde kaldığı süreçlerin yazı dizisi şeklinde aktarıldığı etkinliğin üçüncü konuğu Lauren Gibbemeyer oldu.
Zamanını evde geçirdiği bu dönemde gelişmeleri takip ettiğini aktaran ABD'li oyuncu, "Benim için evde normal bir gün sabah 09.00 civarı uyanmamla başlıyor. Ardından kahve yapıyorum ve kahvaltı ediyorum. Gelişmelerden haberdar olmak için haberleri takip ediyorum, sonrasında hislerimi dökmek için günlük tutuyorum. Öğleden sonra yoga veya ev antrenmanımı yapıyorum. Öğlen yemeğinden sonra temiz hava almak için köpeğimle kısa bir yürüyüşe çıkıyorum. Evi temizliyorum, erkek arkadaşımla kart oyunu oynuyorum, annemi arıyorum ve dizi izliyorum. Ardından akşam yemeğimi yiyip uyuyorum." ifadelerini kullandı.
Kulüp tarafından uygulanan antrenman programını takip ettiğini aktaran Lauren Gibbemeyer, "Haftada üç gün halter yapıyoruz, diğer günlerde de evde yoga yapıyorum. Bir yandan omzum için sakatlık önleyici çalışmalar yapmayı sürdürüyorum. Koşu ve sıçrama gibi kardiyo egzersizleri de yapıyorum." şeklinde görüş belirtti.
Koronavirüs salgınının insanların hayatında büyük değişiklikler yapmasına neden olduğunu vurgulayan Gibbemeyer, şunları kaydetti:
"Dünyanın her yerinde insanlar bu kriz esnasında hayatlarıyla ilgili önemli değişiklikler yapmak zorunda kalıyor. Ben de fiziksel olarak güçlü kalmak için sağlıklı besleniyorum ve tüm yemeklerimi kendim pişiriyorum. Aynı zamanda haftada üç gün sıkı bir halter programı uyguluyorum ve kendi ev antrenmanlarımı yapıyorum. Takımınızdan ayrı kalmak ve sezonun sizin için bir anda duruvermesi mental açıdan çok daha zor. Yine de beni sakinleştiren meditasyon ve günlük tutma gibi yöntemlerle psikolojimi sağlam tutmaya çalışıyor, hepimizin içinde bulunduğu bu durumu kabulleniyorum."
Lauren Gibbemeyer, bu süreçte kendisine daha iyi bakmaya çalıştığını dile getirerek, "Maç temposundayken kendime cilt veya saç bakımı uygulamayı unutabiliyordum ama evde geçirdiğim bu süreyle birlikte yeniden bir düzene giriyorum. Yakında bir ev almayı planladığım için ev piyasasıyla ilgili araştırmalar yapıyorum. Her zaman olduğu gibi köpeğimle oynuyorum, stresli zamanlarda beni rahatlatmasını iyi biliyor. Takipçilerimize söyleyebileceğim şey, lütfen kurallara uyun ve evde kalın. Bu zor durumda pozitif yönleri görmeye çalışın ve minnettar olun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Koronavirüs, voleybol, Spor
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Haberler ›› Spor ››Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Gibbemeyer, 'Zamanı Geçir' kampanyasına katıldı - Spor
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