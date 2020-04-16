Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Saliha Şahin, "Zamanı Geçir" kampanyasına katıldı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Saliha Şahin, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sporsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyası dahilinde evdeki...

16.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:14
Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Saliha Şahin,
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Saliha Şahin, Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sporsuz geçen dönemi eğlenceli hale getirmek amacıyla başlattığı "Pass the Time" (Zamanı Geçir) kampanyası dahilinde evdeki zamanını anlattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sporcuların evde kaldığı sürecin yazı dizisi şeklinde aktarıldığı etkinliğin altıncı konuğu Saliha Şahin oldu.
Evde yaptığı antrenmanların fiziksel anlamda güçlenmek adına iyi bir fırsat olduğunu belirten Saliha Şahin, "Özellikle sakatlığım olan bölgeleri güçlü tutmaya çalışıyorum. Sezon durmadan önce ufak bir hamstring sakatlığı geçirmiştim. Mini lastikle orayı güçlendirecek çalışmalar yapıyorum. Sürekli güçlü tutmam gereken bölgeler için de programımda çeşitli hareketler var. Antrenörlerimizin verdiği program doğrultusunda vücudumu her anlamda hazır tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs salgınından önce yoğun maç takviminden dolayı ailesiyle fazla vakit geçiremediğini aktaran genç smaçör, "Ailemin, kardeşlerimin ve kedilerimin yanında olmak beni mutlu ediyor. Gün içinde birlikte çok vakit geçiriyoruz. Yavru kedilerimi doyurup ailemle kahvaltı ettikten sonra, günlük egzersizlerime başlıyorum. Kalan vakitte de ailecek temizlik yapıyoruz. Genelde kardeşlerimle film, dizi ve belgesel izliyoruz. Yemek hazırlıyoruz, tabu, okey gibi oyunlar oynuyoruz ve birlikte dans ediyoruz. Hepimiz için zor bir dönem oluyor ancak bu dönemi kendimizi geliştirmek için fırsata çevirebiliriz." şeklinde görüş belirtti.
Saliha Şahin, son olarak vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Koronavirüs, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Haberler ›› Spor ››Eczacıbaşı VitrA oyuncusu Saliha Şahin, 'Zamanı Geçir' kampanyasına katıldı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

15:13: Son dakika: Euroleague'den flaş açıklama! "Sezonu iptal ederiz" - Spor 15:09: Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı feshettiği haberleri doğru değil" - Spor 15:08: THY Avrupa Ligi'nde sezonun temmuz sonunda bitirilmesi hedefleniyor - Spor 15:07: Beşiktaş: "Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin feshedildiği iddiaları doğru değildir" - Spor 15:05: Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiği iddialarını yalanladı - Spor 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor