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Eczacıbaşı VitrA sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti

Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

26.10.2019 20:05Eczacıbaşı VitrA sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti
Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.
2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi dördüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 25-15, 25-5 ve 25-19 setlerle 3-0 galip ayrıldı. Eczacıbaşı, 29 Ekim Salı günü saat 15.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Beşiktaş ise Aydın Büyükşehir Belediye'yi ağırlayacak.
Salon: Eczacıbaşı Spor Salonu
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Kim, Gamze, Gibbemeyer, Natalia, Melis, Ergül, Simge (L), Saliha.
Beşiktaş: Dilara, Büşra, Arelya, Fulden, Su, Ceyda, Merve (L), İrem, Fatma, Mislina, Doğa, Tuğçe, Ece, Arelya.
Setler: 3-0 (25-15, 25-5, 25-19)
Süre: 70 dakika (24, 19, 27)
(İHA)

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Kaynak: İHA

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