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Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü

2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, Polonya ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.

18.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:10Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü
2020 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında, ekibi Budowlani Lodz'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, üçte üç yaparak grubundaki liderliğini sürdürdü.
Salon: Lodz Sport Arena
Hakemler: Vitor Alexandre Goncalves, Vladimir Oleynik
Budowlani Lodz: Lewandowska, Nowicka, Leys, Smieszek, Baczynska, Twardowska, Stenzel (L), Maciagowski, Baldyga, Pencova.
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Lloyd, Beyza, Kim, Boskovic, Gibbemeyer, Simge (L), Hande, Yasemin.
Setler: 0-3 (17-25, 16-25, 22-25)
Süre: 77 dakika (25, 24, 28)
(İHA)

Eczacıbaşı Topluluğu, Polonya, Güncel

Kaynak: İHA

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