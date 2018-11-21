Eczacıbaşı Vitra, Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Goran Gradİnskİ, Sabine Wİtte Eczacıbaşı
VitrA: Gibbemeyer, Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Simge
(L), Ezgi
URALOCHKA-NTMK EKATERİNBURG: Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Harelik, Podkopaeva (L), Karpol, Simonenko.
Setler: 3-0 (25-16,25-17,25-21)
Süre: 69 dakika (20,24,25)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında, Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. TVF
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA üç puanın sahibi olurken, Sırp yıldız Tijana Boskovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun ikinci maçında, 19 Aralık Çarşamba
günü Finlandiya
'dan Hämeenlinna takımına konuk olacak.
- İstanbul
Simge Sağın,Burhan Felek,Eczacıbaşı Topluluğu
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:15