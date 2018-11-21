Eczacıbaşı Vitra, Şampiyonlar Ligine Galibiyetle Başladı

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında, Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımını konuk eden Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
BOSKOVİC, TAKIMININ EN SKORER İSMİ OLDU
TVF Burhan Felek Voleybol Salonunda oynanan mücadelede Eczacıbaşı VitrA üç puanın sahibi olurken, Sırp yıldız Tijana Boskovic 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nun ikinci maçında, 19 Aralık Çarşamba günü Finlandiya'dan Hämeenlinna takımına konuk olacak.
Eczacıbaşı Topluluğu
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:31