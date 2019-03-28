28 Mart 2019, 21:18
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Eczacıbaşı Vitra, Serideki İlk Maçı Aldı

Eczacıbaşı Vitra, Serideki İlk Maçı Aldı

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final birinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final birinci karşılaşmasında deplasmanda oynadığı Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 26-24, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 yendi. Çeyrek final ikinci maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Toplamda iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.

Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu.

Kameroğlu Beylikdüzü V.İ.: Sabriye, Hunter, Lee, Ergül, Drews, Ceyda, Melisa (L), Buse, Bahar.

Eczacıbaşı VitrA: Kim, Büşra, Boskovic, Meliha, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gamze, Gözde, Merve, Güldeniz.

Setler: 0-3 (24-26, 15-25, 14-25)

Süre: 77 dakika (30, 23, 24) - İSTANBUL Spor
Kaynak: İHA



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