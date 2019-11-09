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Eczacıbaşı VitrA, set vermedi

2019-2020 sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi 7. haftasında Ezcacıbaşı VitrA, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-14, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

09.11.2019 22:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:05Eczacıbaşı VitrA, set vermedi
2019-2020 sezonu Venus Sultanlar Ligi 7. haftasında Ezcacıbaşı VitrA, sahasında Büyükşehir Belediyespor'u 25-13, 25-14, 25-17'lik setlerle 3-0 yenerek yenilgisiz liderliğini sürdürdü.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül
Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Carli, Simge (L), Buse, Ergül
Aydın BŞB: Ecem, Selin, Ezgi, Plak, Sobolska, Meryem, Bihter (L), Balkestein, Semra, Duygu, Erçe, Hande
Setler: 25-13, 25-14, 25-17
Süre: 75 dakika (24, 25, 26)
(İHA)

Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Vestel, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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