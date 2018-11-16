Eczacıbaşı Vitra, THY'i Yenerek 5'te 5 Yaptı

Eczacıbaşı
VitrA - Türk Hava Yolları
: 3-0
SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge
(L), (Gibbemeyer, Ezgi) THY
: Özge, Şeyma, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek, Berin (L), (İrem, Nikolic, Duygu, Mislina)
SETLER: 3-0 (25-14,25-21,25-23)
SÜRE: 81 dakika (23,30,28)
Eczacıbaşı VitrA, Vestel
Venus Sultanlar Ligi 5'inci hafta açılış karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Ligde çıktığı beş karşılaşmanın 5'ini de set vermeden kazanan Eczacıbaşı VitrA, ligdeki liderliğini sürdürdü.
Türk Hava Yolları,Eczacıbaşı Topluluğu