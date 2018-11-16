16 Kasım 2018, 20:43
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Eczacıbaşı Vitra, THY'i Yenerek 5'te 5 Yaptı

Eczacıbaşı Vitra, THY

Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat DanziliECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Gibbemeyer, Ezgi)THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek, Berin (L), (İrem, Nikolic,...

Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu 

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Esat Danzili

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Simge (L), (Gibbemeyer, Ezgi)

THY: Özge, Şeyma, Ruseva, Havlickova, Enright, İpek, Berin (L), (İrem, Nikolic, Duygu, Mislina)

SETLER: 3-0 (25-14,25-21,25-23)

SÜRE: 81 dakika (23,30,28)

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi 5'inci hafta açılış karşılaşmasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti. Ligde çıktığı beş karşılaşmanın 5'ini de set vermeden kazanan Eczacıbaşı VitrA, ligdeki liderliğini sürdürdü.

Türk Hava Yolları,Eczacıbaşı Topluluğu
16 Kasım 2018 Cuma 20:43



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