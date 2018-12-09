Eczacıbaşı Vitra Üçüncü Oldu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilyalı ekip Praia Clube ile karşılaşan Eczacıbaşı
VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve üçüncü oldu.
Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz
ve Beyza Arıcı
'nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson'ın da etkisiyle turuncu-beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de alarak maçı 3-0 sonlandırdı. Çekişmeli rallilere ve nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuvadan, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı bronz madalyayla ayrıldı. Üçüncülük/dördüncülük maçının en skorer ismi olan Gözde Yılmaz, aynı zamanda karşılaşmanın "En Değerli Oyuncusu" da seçildi.
---KÜNYE---
Salon: Shaoxing Olympic Sports Center Hakemler: Vladimir Simonovic (SRB), Nathanon Sowapark (THA) Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Beyza, Gözde, Kim, Gibbemeyer, Simge
(L), Meliha. Praia Clube: Lloyd, Claudino, da Silva
, Montibeller, Rodrigues, Fawcett, Pinto (L), da Cruz, Pavao, Marinho. Setler: 3-0 (25-16,25-18,25-19) Süre: 77 dakika (25,24,28)
(İHA)
Gözde Yılmaz,Eczacıbaşı Topluluğu
09 Aralık 2018 Pazar 14:01