03 Aralık 2018, 11:38
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Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank Çin'de Sahne Alacak

Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank Çin

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.

Son 3 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 12'ncisi, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.

Turnuvanın 2013 ve 2017'deki galibi VakıfBank, Brezilya'dan Minas, Fransa'dan Volero Le Cannet ve ev sahibi ülkeden Zhejiang takımlarının bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.

2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'nda Kazakistan'ın Altay, Brezilya'nın Praia ve Tayland'ın Supreme Chonburi kulüpleriyle karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki TSİ maç programı şöyle:

Yarın:

12.00 Eczacıbaşı VitrA-Altay

15.00 Zhejiang-VakıfBank

5 Aralık Çarşamba:

09.00 VakıfBank-Volero Le Cannet

12.00 Supreme Chonburi-Eczacıbaşı VitrA

7 Aralık Cuma:

09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA

12.00 VakıfBank-Minas Brezilya,Aralık,Çin Halk Cumhuriyeti,Eczacıbaşı Topluluğu
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:38



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