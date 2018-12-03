Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank Çin'de Sahne Alacak

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:38



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:38

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.Son 3 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 12'ncisi, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.Turnuvanın 2013 ve 2017'deki galibi VakıfBank, Brezilya'dan Minas, Fransa'dan Volero Le Cannet ve ev sahibi ülkeden Zhejiang takımlarının bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'nda Kazakistan'ın Altay, Brezilya'nın Praia ve Tayland'ın Supreme Chonburi kulüpleriyle karşılaşacak.Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki TSİ maç programı şöyle:Yarın:12.00 Eczacıbaşı VitrA-Altay15.00 Zhejiang-VakıfBank5 Aralık Çarşamba:09.00 VakıfBank-Volero Le Cannet12.00 Supreme Chonburi-Eczacıbaşı VitrA7 Aralık Cuma:09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA12.00 VakıfBank-Minas