Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank Çin'de Sahne Alacak

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın da katıldığı Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarın başlayacak.
Son 3 yıldır Türk kulüplerinin kazandığı şampiyonanın 12'ncisi, 4-9 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenecek.
Turnuvanın 2013 ve 2017'deki galibi VakıfBank, Brezilya'dan Minas, Fransa'dan Volero Le Cannet ve ev sahibi ülkeden Zhejiang takımlarının bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek.
2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'nda Kazakistan'ın Altay, Brezilya'nın Praia ve Tayland'ın Supreme Chonburi kulüpleriyle karşılaşacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup karşılaşmalarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde ekipler çapraz olarak eşleşecek.
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın 2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası gruplarındaki TSİ maç programı şöyle:
Yarın:
12.00 Eczacıbaşı VitrA-Altay
15.00 Zhejiang-VakıfBank
5 Aralık Çarşamba:
09.00 VakıfBank-Volero Le Cannet
12.00 Supreme Chonburi-Eczacıbaşı VitrA
7 Aralık Cuma:
09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA
12.00 VakıfBank-Minas
Brezilya,Aralık,Çin Halk Cumhuriyeti,Eczacıbaşı Topluluğu
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:38