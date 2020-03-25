Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem - Haberler

Eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem

Eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eczacı korona virüsü nedeniyle müşteri ile çalışanları arasında cam çerçeve takarak önlem aldı.

25.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:21
Eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde bir eczacı korona virüsü nedeniyle müşteri ile çalışanları arasında cam çerçeve takarak önlem aldı.
Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'de de görülmeye başlanan korona virüsüne karşı, çeşitli önlemler alınırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir eczacı örnek oluşturacak bir uygulamaya imza attı. İlçenin Adanan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Fırat eczanesi çalışan ve müşteri arasında şeffaf çam çerçeve çekerek, korona'ya karşı önlem aldı. Çalışan ve müşteri arasında örnek olan ilginç korunma yöntemi, müşteriler tarafından taktirle karşılanarak, diğer eczanelere örnek olması gerektiğini belirtti.
Yaptıkları uygulama ile ilgili açıklamada bulunan eczane çalışanı Mahmut Çokzaman, "Vatandaş ve çalışanlarımız arasında korona'ya karşı güveni sağlamak için böyle bir uygulama yaptık. Çünkü hijyeni sağlamak ve teması önlemek amacıyla bu artık bir zaruri oldu. ilk günlerde naylon taktık ama sonra daha sağlıklı ve hijyenik bir ortam için cam çerçevenin çok daha sağlıklı olduğunu düşündük. Umarım tedbir amacıyla iyi olur" diye konuştu. Eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Şanlıurfa, Türkiye, Siverek, Genel

Haberin Videosu :

Eczacıdan korona virüse karşı camlı önlem

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:28: Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler 19:26: Vali Mustafa Tutulmaz Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret etti - Haberler 19:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız" - Haberler 19:24: Belediye personelinden sağlıkçılara destek videosu - Haberler 19:22: Eşi ile aynı kaderi paylaştı...Soba gazından 3 kez zehirlenen yaşlı kadın bu kez kurtulamadı - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı