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Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse karşı naylonlu branda ile önlem aldı.

01.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:37
Eczacıdan koronavirüse karşı naylonlu önlem

MANİSA'nın Kula ilçesinde bir eczacı, yeni tip koronavirüse karşı naylonlu branda ile önlem aldı.

Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde görülen yeni tip koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İlgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, esnaf ve vatandaşlar da sıkı tedbirler uyguluyor. Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde hizmet veren eczacı Talat Eser, çok sayıda vatandaşın ilaç almaya geldiği iş yerinde müşteriler ile çalışanlar arasına şeffaf naylon çekerek salgının bulaşma riskine karşı önlem aldı. Naylon perdenin virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili uyarı yazıları da asan Eser, müşteri ile şeffaf naylon perdenin arkasından iletişim kuruyor, açılan küçük bölümden ilaçları veriyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını belirten eczacı Talat Eser, ilgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların ve esnafların da bu tedbirlere duyarlı olması gerektiğini söyledi. Ülkedeki bu salgın sona erinceye kadar tedbirlere uyarak bu şekilde hizmete devam edeceklerini kaydeden Eser, vatandaşların özellikle 'evde kal' çağrısına uymalarını istedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kula, Güncel
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