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Eczacıdan şeffaf branda ile koronavirüs önlemi

Edirne'de bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.

20.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:30
Eczacıdan şeffaf branda ile koronavirüs önlemi
Edirne'de bir eczane, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf brandayla ayırdı.
Brandaya açtığı gözden vatandaşların reçetelerini alan eczacı ilaçları da buradan vatandaşa veriyor.
Eczacı Adem Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştığını söyledi.
Vatandaşların bu konuya da sağduyuyla yaklaştığını anlatan Küçük, "Vatandaşlarımızın kendilerine dikkat etmesini istiyoruz. Sağlık için evden çıkmasınlar." dedi.
Kendilerinin de bir dizi önlem aldıklarını ifade eden Küçük, "Biz de eczanemizi şeffaf brandayla böldük. Kendimizi korumak amacıyla bunu yaptık. Eczanemizde sandalye aralarımız da 1 metreyle sınırlandırdık, uyarı yazılarımız da mevcut. Herkesin dikkat etmesini istiyoruz. Reçete, ilaç ve para alışverişini de brandaya açtığımız gözden yapıyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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